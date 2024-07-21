Трамп пообещал, что урегулирует конфликт на Украине еще до своей инаугурации

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая в штате Мичиган перед своими сторонниками, сделал ряд заявлений, касательно вооруженного противостояния России и Украины, информирует ТАСС.

По словам Трампа, в случае победы на президентских выборах предстоящей осенью, он не намерен растягивать ожидание и собирается покончить с украинским конфликтом, не допустив третьей мировой войны, еще до своего официального вступления в должность.

«Я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну», — цитирует его ТАСС.

Ранее американист Артур Демчук поделился мнением, что победа Трампа на президентских выборах не остановит военную помощь Вашингтона Киеву.

Он подчеркнул, что решения относительно Киева станут приниматься в зависимости от того, насколько выгодно будет Вашингтону, то есть или дальше финансировать Киев для продолжения конфликта, или снижать финансирование и не тратить деньги впустую. Идея Вэнса в том, что Штатам нет смысла тратить деньги, если это все равно ничего не приносит. Однако даже в случае победы Трампа финансирование Украины не прекратится одномоментно, поскольку большая часть средств, выделяемых на помощь Киеву, в действительности идут в военно-промышленный комплекс США, производящий вооружение для украинской армии.