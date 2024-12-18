Алиев обвинил Армению в фактическом выходе из ОДКБ по команде США

Армения до сих пор не вышла из ОДКБ только потому, что не получила соответствующей команды от своих кураторов из Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова привело РИА Новости.

По мнению Алиева, Армения уже фактически вышла из состава Организации Договора о коллективной безопасности. Дело осталось только за юридической составляющей.

«Единственная причина, по которой они не выходят де-юре, — потому что они еще не получили отмашки из Госдепа», — указал он.

Азербайджанский президент добавил, что, как только Ереван получит соответствующий приказ из Вашингтона, он немедленно покинет ОДКБ окончательно.

Ранее Алиев заявил о том, что вдоль азербайджано-армянской границы была создана инфраструктура НАТО. Блок организовал ее под прикрытием наблюдателей из Евросоюза. Наблюдательская миссия ЕС постепенно трансформировалась в структуру Североатлантического альянса.