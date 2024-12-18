Алиев: вдоль границы с Арменией создана инфраструктура НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РИА Новости заявил , что вдоль границы между Азербайджаном и Арменией была создана НАТОвская инфраструктура под маской наблюдателей Европейского Союза.

Алиев уточнил, что вопрос о размещении наблюдателей был согласован с Баку в 2022 году во время четырехсторонней встречи, в которой участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и сам Алиев.

В тот момент Франция еще не была исключена из процесса нормализации отношений, и было решено разместить ограниченное число представителей ЕС на два месяца. Позже, без согласования с Азербайджаном, эта миссия была продлена.

Президент отметил, что численность наблюдателей ЕС увеличилась до более чем 200 человек. Более того, миссия постепенно трансформировалась в структуру НАТО, поскольку к ней присоединились представители Канады.

Ранее сообщалось, что Баку ждет инвестиций и подрядчиков из России для восстановления Карабаха.