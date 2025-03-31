Прокуратура Молдавии объяснила арест главы Гагаузии Гуцул

Главу Гагаузии Евгению Гуцул арестовали из-за ее намерений покинуть Молдавию. Об этом в эфире телеканала TV8 сообщил заместитель главы антикоррупционной прокуратуры республики Октавиан Якимовский.

По его словам, накануне от Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии поступила информация о том, что Гуцул собирается уклониться от судебного разбирательства. 25 марта политика задержали в аэропорту Кишинева во время попытки вылететь в Стамбул и доставили на допрос в антикоррупционный отдел Молдавии.

«На основании информации, которую мы получили от СИБ, мы приходим к выводу, что она не собиралась возвращаться», — сказал Якимовский.

28 марта главу Гагаузии отправили под арест на 20 суток. Ее обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.

30 марта возле СИЗО №13 в Кишиневе, где находится глава Гагаузии, состоялся пикет в поддержку Гуцул. Участники акции принесли плакаты с лозунгами, требующими освобождения политика, подчеркивая свою поддержку и солидарность с арестованной.

Как ранее сообщил заместитель главы Гагаузии Илья Узун в эфире телеканала «Россия 24», все органы власти автономии сейчас работают в обычном режиме на фоне ареста Гуцул. По словам Узуна, после этого шага со стороны властей Молдавии конструктивный диалог с ними невозможен.

«Мы надеемся на международный опыт и уважение к России, что голос России будет услышан и в стенах ОБСЕ, и в стенах ООН, и во всех международных структурах», — сказал Узун, комментируя ситуацию с Гуцул.

По словам самой главы Гагаузии Евгении Гуцул, автономное территориальное образование после ее ареста фактически обезглавили. Ранее она обращалась с просьбой о помощи к президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Гуцул попросила лидеров этих стран использовать все средства для защиты народа Гагаузии.