Оператор «Звезды» и водитель съемочной группы погибли в зоне СВО

Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне спецоперации — по их гражданской машине был нанесен удар со стороны ВСУ. Об этом говорится в заявлении телеканала в понедельник.

В официальном заявлении телеканала сказано о том, что Панов и Сиркели находились на съемках вместе с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком, который также погиб во время исполнения своего профессионального долга. Его последний репортаж был снят буквально накануне, говорится в заявлении издания, а работал молодой журналист на территории ЛНР.

Как сообщил в своем официальном телеграм-канале военный корреспондент Юрий Котенок, группа журналистов попала под двойной удар РСЗО HIMARS. Также по данным Котенка, в Суджанском районе Курской области ранен оказался еще один российский журналист — корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. Угрозы его жизни нет.