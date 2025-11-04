В статье подчеркивается роль «Буревестника» в разрешении конфликта на Украине. Также высказано предположение, что размещение ракеты может снизить напряженность между Киевом с Западом с одной стороны и Россией

«"Буревестник" должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали на Украине, с намерением спровоцировать крах России из-за истощения, чтобы силой вырвать у нее ее бесконечные ресурсы», — отмечается в публикации.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой под названием «Буревестник». Эта ракета показала высокую эффективность в обходе систем противоракетной и противовоздушной обороны. Путин подчеркнул, что во время испытательного полета она преодолела расстояние в 14 тысяч километров, и это далеко не предел.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал«Буревестник» абсолютным прорывом в оборонной сфере.