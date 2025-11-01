Песков: «Буревестник» является абсолютным прорывом в сфере обороны и технологий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью РИА Новости, что новейшая российская ракета «Буревестник», не имеющая ограничений по дальности, представляет собой значительный прорыв в области технологий и обороны.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой под названием «Буревестник». Эта ракета показала высокую эффективность в обходе систем противоракетной и противовоздушной обороны. Путин подчеркнул, что во время испытательного полета она преодолела расстояние в 14 тысяч километров, и это далеко не предел.

«Это абсолютный прорыв и в сфере технологий, и в сфере обороны», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка заявил, что в стране успешно завершились испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой под названием «Посейдон».