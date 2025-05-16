Мединский высказался о шансе встречи Путина с Зеленским

Во время переговоров в Стамбуле представители Украины запросили встречу руководителей государств. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова помощника президента России Владимира Мединского.

«Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению», — заявил Мединской во время общения с сотрудниками средств массовой информации.

Сделал помощник президент РФ и другие важные заявления. В частности, он рассказал о том, что с украинской стороной была достигнута договоренность об обмене пленными военными в формате «1000 на 1000». Сегодняшняя прямая встреча представителей Киева и Москвы стала первой с 2022 года.

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