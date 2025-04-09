США увеличили пошлины на продукцию из Китая до 125%

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о немедленном повышении до 125% пошлины на продукцию из Китая, который якобы неуважительно отнесся к мировым рынкам. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Как указал Трамп в публикации, нововведение начинает действовать с момента вступления решения в силу. Указ руководителя Штатов о введении «взаимных» пошлин из других государств был подписан 2 апреля. По распоряжению минимальная ставка составит 10%, но большинству государств придется платить больше. Согласно разъяснению торгового представительства США, размер необходимых ставок был рассчитан, опираясь на данные торгового дефицита североамериканского государства с конкретной страной, чтобы вместо дефицита возник баланс.

Ранее стало известно, что Трамп проявил мягкость в отношении «сговорчивых» стран и приостановил введение пошлин.