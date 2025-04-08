США подняли таможенные пошлины для китайской продукции до уровня 104%
Fox News: Белый дом поднял пошлины для товаров из Китая до 104%
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Соединенные Штаты подняли ввозные пошлины на продукции из КНР до уровня 104%. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Администрация Трампа приняла решение о введении дополнительных таможенных пошлин на всю продукцию, которая ввозится на американскую территорию из Китая.
«Дополнительные пошлины будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля», — указали журналисты.
Такой шаг был сделан после того, как Китай сам поднял пошлины для американской продукции в качестве ответного хода по итогам повышения таможенных тарифов в Америке.
Ранее уже сообщалось, что в Белом доме рассматривают такую возможность. После повышения пошлин в США они стали равняться 54% для всей той продукции, которую производят в КНР. Трамп пообещал, что если Китай начнет торговую войну против Соединенных Штатов, то те поднимут пошлины еще на 50%.