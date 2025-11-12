Трамп признался, каждый из его детей мог бы стать президентом США в будущем

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News предположил, что любой из его детей может в будущем занять пост главы государства.

К слову, у Дональда Трампа пятеро детей. В течение его первого президентского срока его дочь Иванка официально занимала должность советника. Однако после этого она покинула политическую сферу.

В ходе последней президентской кампании Трампа его сыновья Эрик и Дональд-младший активно участвовали в политической деятельности. У Трампа также есть дочь Тиффани и сын Бэррон, который сейчас учится в Нью-Йоркском университете.

«Не знаю. Думаю, в каком-то смысле они все могли бы стать президентом США», — заявил Трамп в ответ на вопрос о будущем главе Белого дома.

