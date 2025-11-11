«Нам тоже нужен День Победы»: Дональд Трамп признался, что наблюдал за празднованием 9 Мая
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Дональд Трамп признался, что тайно наблюдал празднованием Дня Победы в России и предложил учредить аналогичный национальный праздник в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.
Американский лидер Дональд Трамп неожиданно признался, что видел трансляцию российского парада в честь 9 Мая. Это заявление он сделал во время выступления на церемонии, посвященной Дню ветеранов. Трамп отметил масштабы празднования в России и Великобритании, подчеркнув, что подобные мероприятия производят сильное впечатление.
На основе этих наблюдений президент США публично высказал идею о необходимости собственного Дня Победы для Америки. Он не уточнил, какую именно военную победу предлагает отмечать, но сам факт отсылки к российскому опыту привлек внимание политологов.
