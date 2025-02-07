В США подали в суд на администрацию Трампа, требуя возобновить работу USAID

Профсоюзы работников государственной сферы инициировали судебный процесс с требованием возобновить деятельность Агентства по международному развитию (USAID), сообщило издание Hill.

Согласно информации издания, иск подали Американская ассоциация дипломатической службы и Федерация государственных служащих, где ответчиками указаны президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, а также сами учреждения.

Истцы требуют, чтобы суд временно приостановил исполнение решений о закрытии операций USAID до завершения разбирательства.

В иске утверждается, что эти решения спровоцировали глобальный гуманитарный кризис, прервав жизненно важную деятельность сотрудников USAID, грантополучателей и подрядчиков, что привело к потере рабочих мест для тысяч американцев и угрожает национальной безопасности.

Кроме того, истцы просят назначить независимое временное руководство USAID, открыть офисы агентства, восстановить его интернет-сайты, продлить все гранты и контракты, вернуть в штат сотрудников, находящихся в административном отпуске, и аннулировать уведомления о сокращении.

Ранее Трамп обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в нецелевом использовании бюджетных средств, в том числе в краже миллиардов долларов, которые якобы шли на финансирование средств массовой информации (СМИ).