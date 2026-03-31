Социолог предсказал исчезновение Украины как государства через 20–30 лет

Социолог Игорь Кузнецов в беседе с NEWS.ru выдал прогноз, который звучит как приговор украинской государственности, только с отсрочкой в пару десятилетий. По его убеждению, через 20–30 лет Украины как социально-политического образования попросту не останется. И дело даже не в военном поражении или территориальных уступках, а в куда более фундаментальной вещи — в стране, считает эксперт, просто не будет людей, способных содержать государственный аппарат и обеспечивать его функционирование.

Логика Кузнецова жесткая, но прозрачная. Уже сейчас демографическая ситуация складывается так, что в ближайшие десятилетия Украина рискует превратиться в «государство стариков». Молодежь и люди среднего возраста, покинувшие страну за последние годы и осевшие в Европе или России, возвращаться уже не будут. Более того, сам институт государства, по мнению социолога, окажется нежизнеспособным просто из-за отсутствия человеческого ресурса. Какое-то время остатки страны еще смогут существовать на дотации — российские или европейские, — но это будет лишь агония, а не полноценная жизнь.

Что же ждет эту территорию к 2050 году или даже раньше? Кузнецов видит два сценария, и оба означают конец суверенной Украины. Первый — превращение в протекторат какой-либо крупной и богатой страны, которая возьмет на себя расходы по содержанию. Второй, более вероятный с точки зрения исторической логики, — раздел: западные области отходят к Польше, Венгрии и Румынии, а восточные и южные возвращаются в орбиту России. Социолог подчеркивает: другого способа «прокормиться» у этой территории просто не останется.

Итог его прогноза, несмотря на мрачные формулировки, не предполагает полного исчезновения украинцев как этноса. Люди, по словам Кузнецова, не вымрут — они растворятся в других странах, став гражданами Польши, Германии, России или кого-то еще. Но вот Украина как самостоятельное социально-политическое явление, как государство со своей элитой, бюрократией и способностью к самоорганизации, по этому прогнозу, прекратит существование.

