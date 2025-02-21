Он отметил, что главу киевского режима создали сами США. По его мнению, Зеленский слишком привык к поддержке, которую ему оказывают Вашингтон и другие участники НАТО, поэтому сейчас на фоне критики позволяет себе выходить за рамки допустимого.

Кроме того, рассказал представитель Белого дома, «помешанные» на действующем президенте США некоторые представители Европы дают Зеленскому «плохие советы», хотя сами не горят желанием отправлять свои войска на Украину.

Критические заявления в адрес Зеленского начали звучать от Трампа после прошедших в Эр-Рияде переговоров между представителями США и России, на которых в том числе обсуждалась ситуация на Украине.

Американский лидер заявил, что Зеленский за три года не смог завершить конфликт на территории своей страны, а уровень его поддержки оценивается в 4%. Трамп назвал Зеленского «диктатором», из-за того, что он отказывается проводить выборы на Украине.

Кроме того, президент США выразил негодование из-за отказа Киева подписать соглашение по редкоземельным ресурсам, согласно которому 50% металлов, находящихся в недрах Украины, принадлежали бы Штатам. Как отмечал Трамп, такой догов должен был стать логичным «возвратом» средств, выделенных США на поддержку Украины.

В ответ на критику от главного лица США Зеленский позволил себе несколько нелестных высказываний, отметив, что Трамп находится в «пузыре дезинформации», которая распространяется от России. Глава киевского режима также не согласился со мнением о 4% поддержки.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от критических высказываний в адрес Дональда Трампа, отметив, что они впоследствии негативно скажутся на отношениях с Белым домом.