В Белом доме ответили на вопрос об условиях встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что ей неизвестны предварительные условия для встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом она заявила журналистам на брифинге, передает РИА Новости.

Она также отметила, что не владеет информацией о «предварительных условиях», касающихся ситуации на Украине.

«Я не в курсе, но это не значит, что их не существует», — отметила Левитт.

В среду, 12 февраля, Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы лидеры обсудили различные темы, включая ситуацию на Украине. Как отметил американский лидер, Путин заинтересован в прекращении конфликта.

На сайте Кремля также появилась информация о проведенном разговоре между Путиным и Трампом. Помимо украинского кризиса, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, отмечалось, что Путин пригласил Трампа в Россию.

Разговор лидеров РФ и США уже прокомментировали политические деятели России. Так, например, руководитель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов отметил, что наличие коммуникации с Вашингтоном лучше, чем ее отсутствие.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, разговор Путина и Трампа войдет в историю мировой дипломатии, озадачив Украину и страны Европейского Союза (ЕС).

Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что разговор российского и американского президентов запустил разморозку отношений между РФ и США.