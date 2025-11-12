В Верховной раде допустили скорую потерю Украиной своей государственности

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выразила опасения, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского и его окружения страна может утратить свою государственность. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале, комментируя разгоревшийся в стране громкий коррупционный скандал.

Безуглая выразила критику в адрес медиастратегии украинского президента, особенно его визита в Херсон, который находится под контролем Украины. Она охарактеризовала этот шаг как вызывающий тревогу и назвала его «попыткой повторить маршрут Анджелины Джоли в момент коррупционного скандала».

«Без переосмысления президентом того, кто и как возле него, нас ждут очень темные времена, без преувеличения. Все только начинается», — написала политик.

Безуглая добавила, что «в "политической семье" Украины сейчас сложилась непростая атмосфера».

Ранее экс-депутат Рады Олейник заявил, что за коррупционными скандалами на Украине стоят США.