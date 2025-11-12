Украина столкнулась с новой волной коррупционных скандалов, затронувших финансовый и энергетический сектора. Активизация Национального антикоррупционного бюро уже вынудила покинуть страну нескольких влиятельных бизнесменов и бывших чиновников, а в СМИ появляются данные о секретных аудиозаписях с обсуждением незаконных схем. По мнению экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, за этими процессами стоит Вашингтон, усиливший контроль над украинской элитой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, хотя ранее Зеленский пытался противостоять антикоррупционным органам, сейчас он демонстрирует полную беспомощность, что подтверждается спокойным отстранением от должностей таких фигур, как министр юстиции Герман Галущенко.

Бывший украинский депутат отметил, что использование американскими кураторами классической схемы «сделки со следствием» создает прецедент, когда каждый из участников схем начинает бороться за собственное выживание. Прежняя система гарантий безопасности разрушена, и теперь приближенные власти готовы давать показания против более высокопоставленных лиц.

По его мнению, страна приближается к этапу, когда антикоррупционное расследование может затронуть ближайшее окружение президента, включая главу Офиса Ермака и самого Зеленского. Это не только подрывает политическую стабильность, но и демонстрирует переход реальных рычагов управления украинской элитой в руки западных кураторов.

