Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле завершилась спустя почти пять часов

Встреча российского президента Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которая проходила в Кремле, завершилась. Как сообщает РИА Новости, переговоры длились около пяти часов.

Переговоры между российским лидером и американской делегацией стартовали около 19:40. В это же время появились первые кадры встречи, сделанные в Кремле.

Вечером во вторник Путин провел встречу в Кремле с Уиткоффом и зятем американского президента, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уиткофф уже шесть раз посещал Россию для встреч с Путиным в этом году. Их последняя встреча состоялась 6 августа.

Ранее сообщалось, что Уиткофф с зятем Трампа перед встречей с Путиным поели в ресторане Москвы на среднюю пенсию россиянина.