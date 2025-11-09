Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила 8 ноября в программе «Право знать» на телеканале ТВЦ, что введение ограничений на выдачу мультивиз гражданам России, проживавшим ранее в странах ЕС, будет серьезным ударом для Европейского союза.

Европейская комиссия накануне официально ввела запрет на выдачу новых многократных шенгенских виз гражданам России. Это решение является частью очередного антироссийского пакета визовых ограничений.

По словам Захаровой, если Европа откажется от российских туристов, которые приезжали с финансовыми гарантиями и легальным статусом, и продолжит тратить значительные средства на украинских мигрантов, это может привести к катастрофическим последствиям для континента.

«Я считаю, что это доведение Европы до самоубийства», – отметила дипломат.

Захарова добавила, что подобные меры лишат ЕС стабильного притока туристов, что окажет негативное влияние на экономику союза и вызовет дополнительные сложности для европейских государств.