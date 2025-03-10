Захарова опровергла информацию о переговорах РФ и США на этой неделе

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова опровергла ТАСС проведение нового раунда переговоров между РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе.

По ее словам, информации о предстоящих встречах не поступало также и от американской стороны.

Ранее телеканал CNN сообщил, что российская и американская делегации вновь соберутся за столом переговоров на этой неделе в Саудовской Аравии. Других подробностей источник не привел.

Контакты между Москвой и Вашингтоном участились после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о котором стало известно 12 февраля.

Уже 18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча высокопоставленных делегаций обеих стран. Американскую сторону представляли государственный секретарь США Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента Стивен Уиткофф.

От Москвы в переговорах участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В ходе обсуждений стороны достигли соглашения о скорейшем назначении послов России в США и США в РФ, а также договорились о снятии многолетних препятствий в работе российских дипломатических миссий.

27 февраля российские дипломаты и эксперты провели встречу с американскими представителями в Турции.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США смягчат риторику против России и прекратят упоминать санкции.