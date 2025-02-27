Делегация РФ прибыла в Стамбул для переговоров с представителями США

Представители России и США намерены обсудить восстановление полноценной работы посольств. По данным агентства, обсуждения пройдут в стамбульской резиденции американского генконсула. Корреспондент отметил, что у здания уже собираются журналисты. Обстановка на данный момент спокойная. Погодные условия также не мешают ожиданию. В Стамбуле легкая облачность, а градусник термометра достигает примерно семи градусов тепла. Встреча была согласована после двух предварительных технических контактов между странами.

«Делегация РФ прибыла для переговоров с США в резиденцию американского генконсула в Стамбуле», — передает корреспондент ТАСС.

Ранее стороны заявили, что украинский вопрос на предстоящей встрече подниматься не будет. После длительной паузы в сотрудничестве между Россией и США образовалось много проблем, которые требуют поэтапного совместного решения. Работа в данном направлении позволит создать атмосферу, подходящую для обсуждения способов завершения вооруженного конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Лавров исключил заморозку украинского конфликта по линии фронта.