Зеленский пожал руки бойцам ВСУ с нашивками СС и наградил их

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ, участвующими в боевых действиях на добропольском направлении. На кадрах, опубликованных в его Telegram-канале, видно, как он пожимает руки военным с нашивками СС.

На фотографиях запечатлён момент, когда Зеленский обменивается рукопожатиями с военными, чьи нашивки имеют черно-красную расцветку и содержат символику СС. Кроме того, на шевронах изображены надпись «Сила Свободы» и украинский трезубец.

«Заслушал доклад командира о ситуации на этом направлении. Подробно обсудили потребности бригады, производство и централизованное снабжение дронов. Отметил воинов государственными наградами», — указано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично назвала фотографию Владимира Зеленского с украинскими военными «картиной салом», обратив внимание на неодобрительное выражение на их лицах.