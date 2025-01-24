Аэропорты Домодедово и Жуковский экстренно приостановили работу из-за атаки ВСУ

Аэропорты Домодедово и Жуковский в 00:22 по московскому времени временно не принимают и не отправляют авиарейсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Росавиации.

В районе полуночи силами ПВО были сбиты в Коломенском и Раменском городских округах Московской области вражеские дроны, летевшие на Москву. Об этом в соцсетях проинформировал столичный мэр Сергей Собянин.

«Временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский в 00:22 мск», — сообщил представитель Росавиации.

Ранее стало известно, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены БПЛА, заявил губернатор Малков. В ходе ликвидации вражеской авиатехники прогремело не менее 12 взрывов. На это указывает SHOT со ссылкой на данные очевидцев.

По предварительным данным, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Как пишут ряд СМИ, целью атаки, по предварительным данным, был нефтезавод АО «РНПК» под Рязанью.