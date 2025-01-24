Враг атакует нефтезавод в Рязани: прогремело не менее 12 взрывов

В Рязанской области были успешно ликвидированы беспилотные летательные аппараты с помощью систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор региона Малков. По информации от очевидцев, в ходе операции по уничтожению вражеских беспилотников произошло не менее 12 взрывов.