Враг атакует нефтезавод в Рязани: прогремело не менее 12 взрывов
Фото: [соцсети]
В Рязанской области были успешно ликвидированы беспилотные летательные аппараты с помощью систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор региона Малков. По информации от очевидцев, в ходе операции по уничтожению вражеских беспилотников произошло не менее 12 взрывов.
По предварительной информации, никто не пострадал, но материальный ущерб все еще подсчитывается.
«БПЛА уничтожены над Рязанской областью, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — сообщает губернатор региона в соцсетях.
В некоторых средствах массовой информации сообщается, что, по предварительной информации, целью атаки был нефтеперерабатывающий завод АО «РНПК», расположенный в Рязанской области.