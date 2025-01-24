В Подмосковье отражена атака БПЛА, летевших на Москву

В Московской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин, мэр столицы.

По словам градоначальника, согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают в настоящее время на местах.

Ранее стало известно, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены БПЛА, заявил губернатор Малков. В ходе ликвидации вражеской авиатехники прогремело не менее 12 взрывов. На это указывает SHOT со ссылкой на данные очевидцев.

По предварительным данным, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Как пишут ряд СМИ, целью атаки, по предварительным данным, был нефтезавод АО «РНПК» под Рязанью.