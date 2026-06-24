Атака БПЛА на регионы России 24 июня: массированные налеты на Москву и Севастополь

В ночь на 24 июня 2026 года российские регионы вновь подверглись массированным атакам украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны работали в Московской, Липецкой, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской и Пензенской областях, а также в Крыму и Севастополе. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Севастополе, где атаки дронов привели к временному отключению электричества.

Москва и Подмосковье: ночной перехват

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 24 июня силы ПВО Минобороны перехватили и сбили беспилотник, летевший в направлении столицы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Позднее глава города уточнил, что всего за ночь в небе над Подмосковьем был уничтожен один вражеский БПЛА.

Севастополь: 11 дронов сбиты, город остался без света

Наиболее интенсивная атака развернулась над Севастополем. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные продолжают отражать атаку ВСУ — работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Сначала были сбиты два беспилотника в районе Северной стороны, затем еще девять — в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе. Всего над городом уничтожены 11 дронов ВСУ. При атаках никто из мирных жителей не пострадал.

Однако последствия оказались серьезнее: из-за ударов по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения. Как написал Развожаев в своем телеграм-канале, «враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни». На объектах энергетики введен особый режим, специалисты оценивают нанесенный ущерб и проводят работы по восстановлению.

Пензенская область: сбит один БПЛА

Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что минувшей ночью средства ПВО Минобороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на территории Пензенской области. Жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Глава региона поблагодарил военнослужащих за оперативные действия и напомнил жителям об ответственности за фото- и видеосъемку мест падения БПЛА.

Тульская область: объявлена опасность атаки

В Тульской области в 00:05 была объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил о введении режима беспилотной опасности на всей территории региона. Жителей призвали сохранять спокойствие. Утром 24 июня туляков разбудило массовое срабатывание автомобильных сигнализаций — громко было несколько раз подряд около пяти часов утра.

Калужская область: аэропорт ограничил полеты

В Калужской области ночью 24 июня аэропорт Калуги вновь ограничил полеты на фоне БПЛА-опасности. Часть беспилотных аппаратов была ликвидирована на подступах к Московской области через Тульскую и Калужскую области.

Липецкая область: красный уровень угрозы

В Липецкой области «красный» уровень реагирования, свидетельствующий о высокой вероятности ударов беспилотной авиации, с вечера 24 июня был распространен на центральные районы. Угроза атаки БПЛА была объявлена на территории Ельца и шести муниципальных округов. Отбой тревоги поступил утром в 5:20.