Четыре новых светофора и сотни метров ограждений появятся на автодорогах Коломны

До конца третьего квартала в муниципалитете появятся еще четыре светофорных объекта. На перекрестке улиц Гагарина и Малышева, а также на пересечении улицы Дзержинского и Окского проспекта разместят классические транспортные светофоры. Односекционные желтые светофоры, призванные привлекать внимание водителей к нерегулируемым пешеходным переходам, установят в деревне Губастово рядом с детским садом и в микрорайоне Щурово.



Дополнительно в текущем году на улице Ленина у дома № 98 и на улице Южной у домов № 3 и № 5 обустроено пешеходно‑перильное ограждение общей протяженностью 140 м. Кроме того, до конца сентября смонтируют 380 м барьерного ограждения в наиболее востребованных местах.



Депутат Государственной думы Никита Чаплин отметил, что в Подмосковье системно реализуют меры по повышению безопасности дорожного движения, а развитие безопасной дорожной инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов, напрямую влияющих на комфорт и защищенность жителей.



Работы по нанесению и обновлению дорожной разметки выполнены в Коломне на 80% от годового плана. Параллельно продолжается замена и установка дорожных знаков, обустройство искусственных неровностей.