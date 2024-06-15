Число жертв после обрушения подъезда в Шебекине увеличилось до четырех

До четырех увеличилось число жертв после обрушения подъезда многоэтажного дома в Шебекине Белгородской области. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ, опубликованном в мессенджере.

Ранее ведомство сообщало, что в ходе оперативно-спасательной операции спасатели обнаружили тело третьего погибшего. Накануне стало известно, что после обвала подъезда погибли два человека — мужчина и женщина.

«В Шебекино найден еще один погибший. Более 50 процентов завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного мусора», — говорится в сообщении.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в результате попадания снаряда ВСУ в здание. Днем 14 июня украинская армия атаковала Шебекино.

Как позже сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, семь человек получили ранения после инцидента.

В Белгородской, Курской и Брянской областях установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Крыму и Севастополе.

Ранее мы сообщали, что зимой Украину ждет тяжелая зима в связи с недостаточными мощностями электроэнергии.