В Шебекине обнаружили третье тело погибшего на месте обрушения подъезда

В Шебекине Белгородской области обнаружили тело третьего погибшего при обрушении подъезда многоквартирного жилого дома. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ, опубликованном в мессенджере.

Днем в пятницу, 14 июня, ВСУ обстреляли город Шебекино. Один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом, в результате чего один из подъездов рухнул. На месте происшествия работали оперативные службы. Сообщалось, что пропавшими числятся десять человек.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслав Гладкова, в результате атаки пострадали семь человек.

Как позже сообщило МЧС РФ, в результате поисково-спасательных работ были найдены тела мужчины и женщины. На данный момент известно о трех жертвах.

Удар ВСУ по Шебекино прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что украинская армия не избирательно наносит удары, попадая по гражданской инфраструктуре.

Ранее мы сообщали, что после удара ВСУ повреждены 20 квартир.