Коллапс в Сочи: аэропорт задержал более ста рейсов, включая вылеты в Москву

В аэропорту Сочи парализовано воздушное сообщение — по данным онлайн-табло, задержаны 103 рейса, еще 16 отменены. В списке пострадавших — рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Анталью и Тбилиси. Авиакомпания «Победа» уже предупредила о корректировке расписания и отправке некоторых бортов на запасные аэродромы. Ограничения на прием и выпуск судов вводились утром 28 июня для обеспечения безопасности полетов.

По данным онлайн-табло, уже 103 рейса не могут отправиться по расписанию, 16 отменены полностью. На вылет задерживается 40 рейсов, причем география направлений охватывает всю страну и ближнее зарубежье. В списке — шесть рейсов в Москву, четыре в Екатеринбург, по три в Санкт-Петербург, Уфу, Казань и Челябинск, по два в Тюмень, Омск, Нижний Новгород, Батуми и Красноярск, а также единичные рейсы в Барнаул, Тбилиси, Оренбург, Самару, Саратов, Анталью, Новосибирск и Пермь.

Еще хуже ситуация с прилетом — 63 рейса опаздывают. Среди отмененных полностью — девять московских направлений, а также рейсы в Минеральные Воды, Екатеринбург, Ярославль, Новосибирск, Кемерово, Нижнекамск и Сургут.

Авиакомпания «Победа», чьи рейсы попали под раздачу, оперативно предупредила пассажиров о корректировках. Часть самолетов будет направлена на запасные аэродромы, остальные задержаны на неопределенный срок. Службы авиаперевозчика работают в усиленном режиме, пассажирам обещано информирование и обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Ранее аэропорт Сочи сообщал о снятии ограничений на прием и выпуск судов, однако сбой в расписании оказался масштабнее, чем ожидалось. Росавиция утром 28 июня вводила временные запреты в целях безопасности полетов. Пассажирам, застрявшим в ожидании, остается лишь следить за обновлениями табло и надеяться на скорое восстановление графика.