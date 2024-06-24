Мэр Умавов: службы Махачкалы сработали оперативно

Городские профильные службы и силовики, участвовавшие в операции по задержанию и ликвидации террористов в Махачкале, показали оперативную работу. Соответствующее заявление сделал городской мэр Юсуп Умавов в видеообращении, опубликованном в официальных социальных сетях .

В видео градоначальник отметил, что службы и силовые структуры города оперативно сработали, но без потерь в ходе случившегося не обошлось. Умавов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в этот день.

По словам мэра, в данный момент местными правоохранителями предпринимаются все нужные меры по обеспечению безопасности жителей Махачкалы.

Ранее кадры с террористами в Махачкале утекли в сеть.