Новороссийский суд приговорил стрелка к 20 годам колонии строгого режима

В Новороссийске вынесен приговор мужчине, признанному виновным в стрельбе на автостоянке, его лишили свободы на 20 лет. Информацию об этом предоставили в региональной прокуратуре.

Он осужден за нарушение нескольких статей Уголовного кодекса, включая нелегальное владение оружием и боеприпасами (ст. 222), хулиганские действия с применением оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ст. 213), а также покушение на убийство двух человек, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, и убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом (ст. 30, 105 и 105).

Следствие установило, что в ночь на 9 августа 2023 года осужденный прибыл на парковку в Новороссийске вместе со своими знакомыми, имея при себе самодельное огнестрельное оружие, переделанное из сигнального пистолета. В ходе возникшего конфликта Эльмин Мамедов произвел не менее десяти выстрелов в направлении собравшихся людей, после чего покинул место происшествия.

В результате стрельбы двое пострадавших получили серьезные ранения в голову и тело. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались в больнице. Еще двоим пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь в больнице, где они проходили лечение от полученных ранений различной степени тяжести.

Суд определил меру наказания в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии толпа напала на экс-полицейского, произошла перестрелка.