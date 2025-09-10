Бывший полицейский подвергся нападению в Ингушетии

В Ингушетии группа мужчин совершила нападение на бывшего работника правоохранительных органов. По информации от жителей района, сначала нападение совершил один человек, к которому позже присоединилась группа лиц, оказывая ему поддержку.

В Интернете распространилась видеозапись, где видно, как экс-полицейский пытается уйти от нападающих и открывает огонь. Однако один из преследователей отвечает ему стрельбой.

По сообщениям местных средств массовой информации, причиной столкновения могло стать уголовное дело, возбужденное экс-полицейским против одного из участников нападения.

Следственный комитет региона заявил, что причиной конфликта стали служебные обязанности, которые мужчина исполнял во время своей работы в полиции. Конкретные детали не раскрываются.

В настоящее время ведется расследование по статье, предусматривающей ответственность за «Применение насилия в отношении представителя власти».

