Подмосковных автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за снегопада

В ближайшие сутки в ряде российских регионов, в том числе в Подмосковье, прогнозируются околонулевая температура и снегопад. Об этом сообщили в пресс-служба «Автодора» .

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, особенно в темное время суток, избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон и не нервничать.

По данным «Автодора», в ночь на субботу снегопад местами пройдет на всем протяжении трасс М-1, М-3 и М-11. Сегодня — на всей территории Подмосковья, а также на трассе М-1 в Смоленской области, М-3 в Калужской области, М-4 в Тульской области, М-12 в Нижегородской и Владимирской областях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в регионе.