На стройке в Красноярске мигрант пострадал при падении с крана

В Красноярске произошло трагическое происшествие на строительной площадке по улице Аэровокзальной. Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии, рабочий-мигрант сорвался с высоты 17-го этажа возводимого здания.

В сообщении СК уточняется, что 23-летний мужчина выполнял работы по заливке бетона на верхних этажах. Он находился на специальной бадье, предназначенной для подачи бетона и закрепленной на подъемном кране. В какой-то момент произошел сбой в работе удерживающего механизма, и конструкция начала падать. Рабочий не сумел удержаться и сорвался вниз с большой высоты.

Как стало известно, погибший являлся гражданином другой страны и работал на стройке в качестве разнорабочего. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, было ли его трудоустройство оформлено официально. Сообщается, что следователи уже провели осмотр места происшествия с целью установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что мигрант из Санкт-Петербурга получил 3 года колонии за призывы к насилию против немусульман.