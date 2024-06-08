Российские власти объявили в розыск бывшего премьера Украины Юлию Тимошенко

Российские правоохранители объявили в розыск Юлию Тимошенко, которая когда-то занимала пост главы кабинета министров Украины. Об этом сообщили РИА Новости .

В базе данных Министерства внутренних дел РФ появились сведения, что депутат Верховной Рады Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск. По какой именно статье она должна быть задержана, не говорится.

Тимошенко дважды, в 2005, а также в 2007-2010 годах, занимала должность премьер-министра. Затем она участвовала в предвыборной гонке на пост президента, но проиграла выборы Виктору Януковичу. Сейчас она выступает в качестве депутата Верховной Рады, и находится в оппозиции своему правительству.

Ранее сообщалось, что Тимошенко раскритиковала действия украинских силовиков. По ее утверждению, полиция и другие структуры не дают бизнесу нормально работать. Половину сотрудников МВД, по ее словам, необходимо отправить в зону специальной операции вместо того, чтобы проводить мобилизацию.