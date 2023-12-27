«Вымогают взятки, не дают работать»: Тимошенко предлагает мобилизовать украинских силовиков

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказала мнение, что в зону СВО необходимо отправить сотрудников БЭБ, полиции и прокуратуры. Можно сократить штат каждого ведомства примерно на 50%, чтобы подготовленные кадры выполняли боевые задачи в зоне спецоперации, сообщает агентство «РИА Новости» .

Ранее украинский политик заявила, что партия «Батькивщина» отказывается голосовать за новый закон о мобилизации. Юлия Тимошенко предлагает внести некоторые изменения. Так, не стоит снижать призывной возраст. Намного эффективнее отправить в зону СВО сотрудников силовых структур. К их работе у политика есть много претензий.

«Сегодня у нас сотни тысяч силовиков, которые в центре страны лютуют по отношению к бизнесу: заводят уголовные дела, вымогают взятки, не дают работать. Давайте в первую очередь не возраст призыва понижать, а 50% всех силовиков, которые работают в полиции, прокуратуре, БЭБ (бюро экономической безопасности - ред.), которые подготовлены, призовем их», - высказала мнение на странице в социальной сети Юлия Тимошенко

Политик уверена, что правительство сначала обязано создать фонд развития украинского военно-промышленного комплекса. На основании работы организации можно будет определить, сколько людей требуется для работы в зоне СВО. Тогда можно составлять списки.

Лидер «Батькивщины» также предлагает разрешить профессиональным военным в возрасте от 60 до 65 лет добровольно отправляться в зону СВО.

Ранее мы сообщали, что украинский депутат Ярослав Железняк сообщил в интервью YouTube-каналу, что бюджет Украины не предусматривает выделение средств на масштабную мобилизацию, о которой ранее заявил президент Владимир Зеленский.