Российское торговое судно Ursa Major затонуло в Средиземном море

Между Испанией и Алжиром в Средиземном море затонуло российское торговое судно Ursa Major (с латинского языка — «Большая Медведица»). Об этом сообщили сразу два испанских СМИ — El Español и La Verdad .

По информации источников, 14 человек, находящихся на борту корабля, удалось спасти. Судьба еще двоих остается неизвестной. Эвакуированных граждан доставили в испанскую Картахену.

Что стало причиной крушения морского судна, пока не известно. Специалисты занимаются расследованием этого инцидента, а также поисками пропавших.

Как пишут СМИ, «Большая Медведица» начала свой путь из Санкт-Петербурга 11 декабря. Она держала курс на Владивосток. Это подтверждают данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что в районе Керченского пролива корабль Gam Express, на борту которого находились моряки из Сирии и Египта, подал сигнал о помощи.