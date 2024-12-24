Российское торговое судно Ursa Major затонуло в Средиземном море
Между Испанией и Алжиром затонуло российское торговое судно Ursa Major
Фото: [pxhere.com]
Между Испанией и Алжиром в Средиземном море затонуло российское торговое судно Ursa Major (с латинского языка — «Большая Медведица»). Об этом сообщили сразу два испанских СМИ — El Español и La Verdad.
По информации источников, 14 человек, находящихся на борту корабля, удалось спасти. Судьба еще двоих остается неизвестной. Эвакуированных граждан доставили в испанскую Картахену.
Что стало причиной крушения морского судна, пока не известно. Специалисты занимаются расследованием этого инцидента, а также поисками пропавших.
Как пишут СМИ, «Большая Медведица» начала свой путь из Санкт-Петербурга 11 декабря. Она держала курс на Владивосток. Это подтверждают данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.
Ранее, 20 декабря, сообщалось, что в районе Керченского пролива корабль Gam Express, на борту которого находились моряки из Сирии и Египта, подал сигнал о помощи.