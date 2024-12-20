Судно Gam Express подало сигнал бедствия в районе Керченского пролива

Корабль Gam Express, на борту которого находится 16 моряков из Сирии и Египта, подал сигнал о помощи в районе Керченского пролива, близ порта «Кавказ», как сообщил ТАСС, ссылаясь на представителей Российского профсоюза моряков.

По имеющимся сведениям, контроль за безопасностью мореплавания был ужесточен из-за сигнала бедствия, поданного судном Gam Express. Также подчеркивается, что соответствующее ведомство следит за правами членов экипажа.

По информации источников, на судне отсутствуют как продовольственные запасы, так и питьевая вода, и последняя выплата зарплаты была произведена работодателем еще в августе.

Корабль зарегистрирован под флагом Гвинеи-Бисау. Задолженность по зарплате в соответствии с международными нормами может привести к задержанию судна. Как сообщается профсоюзом, на борту находятся 16 членов экипажа, среди которых один египтянин и 15 сирийцев.

Ранее сообщалось, что танкер «Волгонефть 212» с 4,3 тыс. тонн мазута потерпел бедствие недалеко от Керченского пролива.