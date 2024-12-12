Силовики задержали вице-губернатора Омской области Дениса Цуканова
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В Омске был арестован заместитель председателя областного правительства и министр цифрового развития и связи региона Денис Цуканов, информируют источники местного ресурса «Город55».
По данным «Город55», высокого должностного лица уже доставили в столицу, где против него инициировали уголовное судопроизводство. Причины дела источники не уточнили.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала инвестора футбольного клуба «Химки» Садыгова. Задержание Садыгова, предварительно, связано не с футболом, а с его строительным бизнесом в Подмосковье.