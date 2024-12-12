Силовики задержали вице-губернатора Омской области Дениса Цуканова

В Омске был арестован заместитель председателя областного правительства и министр цифрового развития и связи региона Денис Цуканов, информируют источники местного ресурса «Город55».

По данным «Город55», высокого должностного лица уже доставили в столицу, где против него инициировали уголовное судопроизводство. Причины дела источники не уточнили.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала инвестора футбольного клуба «Химки» Садыгова. Задержание Садыгова, предварительно, связано не с футболом, а с его строительным бизнесом в Подмосковье.