Baza: ФСБ задержала инвестора футбольного клуба «Химки» Садыгова

Инвестор футбольного клуба Российской Премьер-лиги «Химки» Туфан Садыгов, обвиняющийся правоохранителями по статье по статье «Мошенничество», был взят под стражу сотрудниками ФСБ. Об этом со ссылкой на источники передает Baza.

Как рассказали источники, задержание Садыгова, предварительно, не связано не с футболом, а со строительным бизнесом Садыгова в Подмосковье.

«В свою очередь Садыгов Т.А.О., который по картотеке суда находится под домашним арестом является однофамильцем Садыгова с аналогичными инициалами и не имеет отношения к бизнесмену», — приводится в публикации.

Сам же Садыгов еще с 15 часов дня вторника, 10 декабря, перестал выходить на связь. Тогда же в офисах компании бизнесмена оперативниками были проведены обыски. Со знакомыми и коллегами он пока не выходил на связь.