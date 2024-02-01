Спасатели освободили двух детей из запертой квартиры в Подмосковье

Работники 296-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили из запертой квартиры двух мальчиков пяти и одиннадцати лет.

Инцидент произошел в поселке Свердловский, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас». О происшествии операторам Системы-112 рассказала мать несовершеннолетних. По словам женщины, она ненадолго вышла из квартиры. Дверь захлопнулась.

Спасатели оперативно прибыли на место и вскрыли дверь в квартиру в присутствии полицейских. Уточняется, что детям не понадобилась медицинская помощь.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь мужчине, которого сбила электричка.