Электричка сбила мужчину в Богородском округе Подмосковья

В Московской области электропоезд сбил мужчину. ЧП случилось накануне вечером недалеко от станции «Электроугли» в Богородском округе. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Помощь пострадавшему оказали работники 240-й пожарно-спасательной части. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии.

Как рассказал начальник части Константин Лелякин, спасатели под контролем медиков аккуратно положили мужчину на носилки и транспортировали в машину скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в Центральную районную больницу Ногинска.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» спасли шестнадцать человек из горящей многоэтажки в Одинцово.