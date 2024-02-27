Спасатели помогли вертолету медицины катастроф совершить посадку в Ногинске
Фото: [пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас»]
Подмосковные спасатели обеспечили безопасность посадки санитарного вертолета бригады центра медицины катастроф в Ногинске, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Посадку судно совершило на вертолетной площадке, которая существует уже девять лет и регулярно используется санавиацией столичного региона для транспортировки тяжелобольных пациентов.
В этот раз помощь потребовалась 65-летней жительнице Электростали с аневризмой аорты, рассказал начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев.
«Спасатели и пожарные, обеспечив безопасную посадку летательного аппарата, помогли медикам транспортировать женщину из автомобиля скорой в воздушное судно», — уточнил он.
Пациентку доставили в Центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.
Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли шестилетнюю девочку из пожара в Шатуре.