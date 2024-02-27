Спасатели помогли вертолету медицины катастроф совершить посадку в Ногинске

Посадку судно совершило на вертолетной площадке, которая существует уже девять лет и регулярно используется санавиацией столичного региона для транспортировки тяжелобольных пациентов.

В этот раз помощь потребовалась 65-летней жительнице Электростали с аневризмой аорты, рассказал начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев.

«Спасатели и пожарные, обеспечив безопасную посадку летательного аппарата, помогли медикам транспортировать женщину из автомобиля скорой в воздушное судно», — уточнил он.

Пациентку доставили в Центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли шестилетнюю девочку из пожара в Шатуре.