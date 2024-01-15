Работники «Мособлпожспаса» вынесли шестилетнюю девочку из горящего дома под Шатурой

Работники 273-й и 295-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» вынесли ребенка из горящего двухэтажного дома в деревне Великодворье под Шатурой, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне. Пожарных вызвали пожилые супруги. Они услышали на втором этаже дома звук хлопка, а когда поднялись, чтобы посмотреть, что произошло, то увидели, что началось возгорание. В огненной ловушке оказалась их шестилетняя внучка.

Спасатели оперативно прибыли на место и сформировали звено газодымозащитной службы. После этого они приступили к тушению возгорания и поиску девочки. Как рассказал начальник 295-й пожарно-спасательной части Евгений Анышев, проникнуть внутрь жилья, охваченного огнем, было непросто, поскольку у дома обрушились перекрытия.

Огнеборцы обследовали второй этаж дома, но ребенка там не было. К этому моменту в дыхательных аппаратах у газодымозащитников закончился кислород.

«Быстро сменив баллоны, пожарные вошли в дом и продолжили поиск ребенка на первом этаже. В спальной комнате специалисты обнаружили лежащую на полу шестилетнюю малышку, которая смогла спуститься вниз, но надышалась продуктами горения и потеряла сознание», — рассказал Анышев.

Спасатели вынесли девочку на свежий воздух и передали медикам скорой помощи. Ребенка доставили в Шатурскую центральную районную больницы. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что при тушении пожара в садовом доме в Домодедово были обнаружены тела двух человек.