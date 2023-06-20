Уголовное дело возбудили против мужчины, взорвавшего петарды в офисе банка в Химках

В отношении молодого человека, который поджег коробку с петардами в отделении банка в подмосковных Химках, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленник заявил, что действовал по указаниям, которые ему поступили по телефону от лиц, представившихся сотрудниками ЦБ и правоохранительных органов. Данную информацию проверят в ходе расследования, уточнила Петрова.

Инцидент произошел утром во вторник. Молодой человек принес в один из офисов банка на Московской улице коробку с петардами, оставил ее внутри и поджег. Злоумышленник попытался скрыться, однако работники финансовой организации задержали его и передали полицейским.

Ранее сообщалось, что 25-летняя женщина попала в реанимацию с остановкой дыхания после операции по коррекции носа в одной из частных клиник Подмосковья.