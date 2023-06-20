Устроившего подрыв коробки с петардами в отделении банка в Химках передали полиции

Молодого человека, который поджег и оставил в отделении банка в Химках коробку с петардами, передали сотрудникам полиции. Об этом сообщила начальник пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным подмосковного главка министерства внутренних дел, злоумышленника задержали работники банка. Им оказался местный житель 2003 года рождения, уточнили в ведомстве. Сейчас он доставлен в ОВД.

Утром во вторник юноша зашел в отделение банка на Московской улице. Он оставил у банкоматов коробку с петардами, поджег ее и попытался скрыться.

В настоящее время полицейские устанавливают мотивы поступка задержанного и другие обстоятельства произошедшего.

Ранее в региональной прокуратуре рассказали, что свои действия злоумышленник объяснил желанием избавиться от звонков «телефонных мошенников». При этом СМИ сообщали, что юноша действовал по указке кураторов с Украины.