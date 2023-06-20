SHOT: мужчина бросил зажженные петарды в отделение банка в Химках

Мужчина бросил пакет с зажженной коробкой фейерверков в отделение банка в Химках, сообщает SHOT со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел на Московской улице. Нападавший зашел в здание банка, после чего внутри раздался взрыв. Собеседник издания отметил, что злоумышленник действовал по указанию кураторов из Украины и рассказывал им о своих действиях в мессенджере во время совершения преступления.

Прохожему удалось задержать злоумышленника. На месте работали сотрудники экстренных служб. Позже он заявил, что «им манипулировали». По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.