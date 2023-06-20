В прокуратуре Подмосковья раскрыли детали произошедшего в отделении банка в Химках

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия в отделении банка в городском округе Химки. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, утром во вторник девятнадцатилетний житель Москвы поджег коробку с фейерверками и закинул ее в отделение банка на улице Московская в Химках. Информация о пострадавших не поступала.

В региональной прокуратуре сообщили, что свои действия злоумышленник объяснил желанием избавиться от звонков «телефонных мошенников».

Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход процессуальной проверки контролирует Химкинская городская прокуратура.

Ранее СМИ сообщали, что злоумышленник действовал по указанию кураторов из Украины. Юношу, который забросил в отделение банка коробку с петардами, задержал один из очевидцев.